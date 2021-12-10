خالد النبوي يشارك جمهوره صورة جديدة... شاهد

نشر الفنان خالد النبوى، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق خالد النبوى، قائلا: “مساء الفل”.

ويذكر أن استعاد الفنان خالد النبوي ذكرياته مع فيلم المهاجر ونشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة من فيلم المهاجر، معلقا على الصورة قائلا: "رام" وهي الشخصية التى كان يؤديها خلال احداث الفيلم.



فيلم المهاجر إنتاج عام 1994م، وتدور قصته في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، حيث يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه، والفيلم بطولة يسرا ومحمود حميدة وخالد النبوي وأحمد بدير وصفية العمري وميشيل بيكولي.