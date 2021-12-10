الكويت.. لا تعديل على إجازات طلاب المدارس

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر تربوية رفيعة بأنه لم يتم ادخال أي تعديلات على مواعيد بدء عطلة الربيع للطلاب في جميع المراحل الدراسية.



وذكرت المصادر أن موعد العطلة للعاملين بالمدارس من هيئات تعليمية وإدارية كما هو محدد بالقرار الخاص بالمواعيد تبدأ في 30 يناير وتنتهي في 10 فبراير 2022.

وأشارت المصادر إلى أن الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إضافة إلى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر تنتهي اختباراتهم في 10 يناير وبالتالي تكون عطلتهم من 11 يناير وحتى 10 فبراير.

ولفتت المصادر إلى أن طلبة الصف الثاني عشر تنتهي اختباراتهم في 24 يناير حيث تبدأ عطلتهم من 25 يناير وحتى 10 فبراير ليبدأ دوام جميع الطلبة للفصل الدراسي الثاني في 13 فبراير.