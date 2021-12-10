عاجل
الأزهر للفتوى يكشف معايير التساوي والتفاضل بين الذكر والأنثى أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال مرضها ..أبرز أزمات محمد رمضان ..عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار نشرة المرأة والصحة.. أعراض الإصابة بـ السكري.. توقعات الأبراج 2022.. ماذا تعرف عن مرض ياسمين عبد العزيز اخبار التعليم.. تعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم.. دكان الفرحة بجامعة عين شمس يوفر 15 ألف قطعة ملابس مدعمة أخبار البرلمان | قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير المطعمين .. وصحة النواب تفجر مفاجأة عن كورونا.. وتسمية مولودك بأسماء مركبة يعرضك للحبس والغرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. لا تعديل على إجازات طلاب المدارس

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر تربوية رفيعة بأنه لم يتم ادخال أي تعديلات على مواعيد بدء عطلة الربيع للطلاب في جميع المراحل الدراسية.


وذكرت المصادر أن موعد العطلة للعاملين بالمدارس من هيئات تعليمية وإدارية كما هو محدد بالقرار الخاص بالمواعيد تبدأ في 30 يناير وتنتهي في 10 فبراير 2022.

txt

استكمالا لجولته الخليجية.. ولي العهد السعودي يغادر البحرين متوجها إلى الكويت

txt

الكويت تترقب وصول ولي العهد السعودي

وأشارت المصادر إلى أن الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إضافة إلى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر تنتهي اختباراتهم في 10 يناير وبالتالي تكون عطلتهم من 11 يناير وحتى 10 فبراير.

ولفتت المصادر إلى أن طلبة الصف الثاني عشر تنتهي اختباراتهم في 24 يناير حيث تبدأ عطلتهم من 25 يناير وحتى 10 فبراير ليبدأ دوام جميع الطلبة للفصل الدراسي الثاني في 13 فبراير.

الكويت طلاب المدارس الفصل الدراسي الثاني المراحل الدراسية جميع المراحل الدراسية

موضوعات متعلقة

الكويت.. قرار جديد بشأن ذوي الـ 60 عاما من الوافدين

في دولة عربية أخرى.. بايدن يضيف مهمة جديدة للسفيرة الأمريكية لدى الكويت

ترشيحاتنا

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

كان سكران.. شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

فتح 40 سوقا .. الزراعة: ارتفاع الصادرات لـ5.3 مليون طن ..فيديو

مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب كاشيمبا الياباني

المال فتنة.. خطيب المسجد الحرام : لا يثبت أمامه إلا الصادق |فيديو

يهرب من المناعة بكل سهولة| 3 دراسات جديدة تكشف خصائص وأعراض أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

أوميكرون.. دول العالم تتجه لتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ