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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، عودة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، وتحديدا مدينتي حلايب وشلاتين بأقصى جنوب البلاد، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على باقي الأنحاء.

ارتفاع جديد.. حالة الطقس ودرجات حرارة اليوم الجمعة

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15.
شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي:

د الأحوال الجوية الامطار سقوط الأمطار فرص سقوط الأمطار درجات الحرارة حلايب وشلاتين درجات الحرارة المتوقعة

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