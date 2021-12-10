وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، عودة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، وتحديدا مدينتي حلايب وشلاتين بأقصى جنوب البلاد، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12.

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