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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي وديًا .. شاهد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على نادي البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التجريبية التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، بأحد الملاعب الفرعية في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

تقدم البنك الأهلي عن طريق فادي فريد في الدقيقة ٢٩ من الشوط الأول، قبل أن يدرك مصطفى ميسي، جناح أيمن سيراميكا كليوباترا، التعادل في الدقيقة ٣٦، بعدما استغل خطأ محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي، واستخلص منه الكرة ثم أودعها الشباك، وفي الدقيقة ٧١ من عمر المباراة، عاد مصطفى ميسي لتسجيل هدف فوز سيراميكا كليوباترا باللقاء، مستغلًا كرة طولية، من محمد إبراهيم، صانع الألعاب، انفرد من خلالها بحارس البنك الأهلي، وراوغه ثم سجل الهدف الثاني.

وحرمت العارضة محمود البدري، مدافع سيراميكا كليوباترا، من تسجيل هدف رائع، بعدما سدد الكرة من الجهة اليمنى بوجه القدم الخارجي بشكل مميز.

ويخوض سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٢٠ ديسمبر الجاري في ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.

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