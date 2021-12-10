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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات أمريكية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالصين وكوريا الشمالية

عقوبات أمريكية على
عقوبات أمريكية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالصين وكوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 15 شخصاً و10 كيانات مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في كل من الصين وميانمار وكوريا الشمالية، حسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

ووضعت الخزانة الأمريكية مجموعة SENSETIME الصينية للذكاء الاصطناعي على قائمة العقوبات بسبب علاقاتها بالجيش الصيني.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "المعهد الأوروبي يوستو" المسجل في روسيا لعلاقاته مع كوريا الشمالية.

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في سياق آخر، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية قرار نيكاراجوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان.

وبينما تمر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بتوتر شديد، ردت واشنطن على هذه القطيعة بدعوة جميع الدول الديمقراطية إلى "زيادة علاقاتها مع تايوان".

يأتي القرار في وقت شددت فيه الولايات المتحدة عقوباتها على رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الفائت وفاز فيها بولاية رابعة على التوالي، بعد أن اعتقل جميع منافسيه.

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن أسفها لهذا الانقسام الذي "يحرم شعب نيكاراجوا من شريك مخلص لنموه الديموقراطي والاقتصادي".

وأضاف البيان "نشجع جميع الدول التي تولي أهمية للمؤسسات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وتعزيز الرخاء الاقتصادي لمواطنيها، على تعزيز روابطها مع تايوان".

الصين عقوبات أمريكية كوريا الشمالية الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية

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