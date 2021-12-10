بتكلفة 280 مليون جنيه.. إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة خلال عام بكفر الشيخ

تحرص الدولة على إنشاء المدارس بمحافظات الجمهورية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتقليل الكثافة، وكان لمحافظة كفر الشيخ نصيب كبير في إنشاء المدارس الجديدة، إضافة لإحلال وتجديد عدد آخر، لتقليل الكثافة بالفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتم إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة خلال عام حتى ديسمبر 2021 ، تضم 627 فصلاً، بتكلفة 280 مليون جنيه.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة فى الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية.



وتابع، بدأ إنشاء المدارس من خلال هيئة الأبنية التعليمية في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية منذ الأول من يوليو 2014م حتى ديسمبر 2021.

أضاف، تم إنشاء 270 مدرسة، تضم 3430 فصلاً، قللت الكثافة بنسبة 30%، ومازالت المحافظة تشهد إقامة وإحلال وتجديد 60 مدرسة سيتم افتتاحها تباعاً، باشراف المهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

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