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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة منذ 1982.. التضخم يبلغ ذروته في الولايات المتحدة

أسرع وتيرة تضخم في
أسرع وتيرة تضخم في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى وتيرة زيادة أسعار منذ 40 عاما، خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي، حيث واصل مؤشر التضخم ارتفاعه بنسبة 6.8% خلال نوفمبر، وهي أسرع وتيرة للتضخم في البلاد منذ يونيو عام 1982.

أسرع وتيرة تضخم

ووفقا لبيانات أمريكية صدرت الجمعة، فقد ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.8% خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري، من 6.2% (أكتوبر 2021) إلى 6.8% (نوفمبر 2021).

وبذلك بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته خلال ما يقرب من 40 عاما، ففي نهاية يونيو من العام 1982 كان المؤشر عند 7.2%.

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وبلغت زيادة الأسعار 6,8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2% في أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة.

وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3%.

وكان الرئيس جو بايدن قد استبق نشر بيانات التضخم لنوفمبر، فأعلن أن الأسعار بقيت مرتفعة الشهر الماضي.

لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ولم تعد تعكس "الواقع اليوم".

كما لفت إلى أنها "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات"، خارجا عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسميا.

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