بثلاثة أشواط نظيفة .. طائرة المنيا يفوز على الداخلية

نجح فريق الكرة الطائرة بنادي المنيا في تحقيق فوزا قوياً اليوم الجمعة، على فريق الداخلية بثلاثة أشواط دون رد وسط تألق كبير للاعبي الفريق المنياوي تحت قيادة المدير الفني ابراهيم عبدالحكم.

أقيمت المباراة بصالة استاد المنيا الرياضي وتمكن لاعبو المنيا من الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25/ 17 ، وفي الشوط الثاني بنتيجة 25 / 22 ، وحسم الشوط الثالث بعد منافسة شرسة بين الفريق بنتيجة 27 / 25 ، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في مسيرة هذا الموسم .

وقدم المدير الفني للمنيا ابراهيم عبدالحكم الشكر للاعبيه على الأداء القوي وتحقيق الفوز المشرف ، واهدى الفوز للجماهير ومجلس إدارة النادي ، مؤكدا أن لديه كتيبة لاعبين مميزين قادرون على تحقيق منافسة قوية هذا الموسم وإسعاد الجميع .

وحرص مصطفى يونس نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا والمهندس علي بهاء فكري عضو مجلس الإدارة وعماد حمدي مدير النشاط الرياضي بالنادي على حضور اللقاء وتقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين فور نهاية المباراة .