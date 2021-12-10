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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر توجه بتكثيف التوعية للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف التوعية في إطار الاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بداية من ١٩ حتى ٢٢ ديسمبر الحالي. 

 وتم عقد اجتماع تدريبي لفريق إدارة الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية بالمديرية، وفريق المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر، للمشاركة في العمل التوعوي وتحريك المجتمع.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة فريق مديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر، للاستعداد للحملة القومية وأيضا فعاليات الحملة فور انطلاقها. 

وفى سياق اخر ، افتتح ظهر اليوم اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، مسجد الغفور الرحيم ، بشارع مستشفي البحرالأحمر بمدينة الغردقة ،  نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و بحضور الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر ، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة والشيخ محمود جمال أمام المسجد وعدد من أهالي المنطقة.

وهنأ اللواء عاطف ، أهالي الغردقة على افتتاح المسجد، موجها الشكر لجميع العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل افتتاحه في الوقت المناسب، موجها الشكر لكل المتبرعين لإقامة دور العبادة فى جميع أرجاء المحافظة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الصحة وزارة الصحة مدينة الغردقة خطبة الجمعة محافظة البحر الاحمر مستشفي الغردقة

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