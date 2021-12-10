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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

الحادث
الحادث

حصل "صدى البلد" على أسماء الضحايا الأربعة في حادث دهس سيارة شاب ابن صاحب سلسلة محلات شهيرة بمدينة الشيخ زايد.

والضحايا هم سعيد حسن وعمر حمدي وعبدالله درويش ويوسف عباسي وتبين أنهم طلاب بالثانوية العامة.

 

 


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب لطلاب بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أن المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة وأنه أطاح بسيارته سيارة الضحايا ما أدى لمصرعهم في طريق النادي الأهلي.

كان الشاب دهس 4 طلاب عقب اصطدامه بهم بمدينة الشيخ زايد، فجر اليوم الجمعة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالشيخ زايد ووجود وفيات.

 

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تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل ٤ طلاب عند دوران قائدها اتجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.

أفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى "ك.ا." كان يسير بسرعة جنونية فضلا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها.

حرر أهالي الضحايا الأربع محضرا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

 

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