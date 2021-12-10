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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يسري المغازي: الدعم المصري للبنان يؤكد استعادة القاهرة دورها الرائد في المنطقة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدعم المصري للعديد من الدول العربية يؤكد ريادة مصر واستعادتها دورها الرائد في المنطقة في مساندة مختلف الأشقاء.

 

وأشار المغازي  في تصريحات له اليوم، الي التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية وتوليد الطاقة للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدعم المصري المتواصل للبنان لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، سواء خلال جائحة كورونا أو انفجار مرفأ بيروت، انطلاقا من دور رائد ودعم غير محدود للشعب اللبناني الشقيق.

 

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي إلى اقاهرة ولقائه الرئيس السيسي، مؤكدا أنها تصب في إطار العلاقات المتينة بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها باستمرار.

 

وافاد النائب بأن الزيارة تكمن أهميتها ايضا في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد بيروت بالمساعدات الغذائية، ولبن الأطفال والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والتصدي لفيروس كورونا وكلها في إطار علاقات راسخة ومتينة للبلدين الشقيقين.

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