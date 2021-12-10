رئيس الإيسيسكو عن تكريم السيسي بالدرع: "قليل عليه"

علق الدكتور سالم بن محمد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، على منح الرئيس عبدالفتاح السيسي درع تحيا مصر، قائلًا: “قليل علية”، مشيرا إلى أن هذا الدرع تقدير للرئيس الذي استضافت مصر في عهده المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بجميع الوفود الحاضرة.

وقال سالم بن محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، إن هذا الكرم المصري المشهود لا بد أن يسجل ويشكر، وبالتالي فإن الشكر والتقدير موجه من قبل جميع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لفخامة الرئيس السيسي".

وتابع أنه زار دار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة وهو أمر رائع ويفتخر الإنسان عندما يزوره مصر تعيش عصر الجمهورية الجديدة.

وأشار: "هناك أعمال كبيرة تحدث في القاهرة، وفي بعض الأحيان تكون مقتصرة على أهل القاهرة وأهل مصر، وبالتالي نحن نريد إظهار ما لدى القاهرة لكل دول العالم الإسلامي حتى تستفيد هذه الدول مما لدى القاهرة من حضارة وتراث وفكر وفن وموسيقى وأدب".