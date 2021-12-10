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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصب دولي جديد للمملكة العربية السعودية

جانب من الحضور
جانب من الحضور

حصلت المملكة على مقعد فـي مجلس المنظمة البحريـة الدولية "IMO" للعامـين 2023-2022، وذلك بعد نَيلها تصويت الدول الأعـضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريـطانية لندن.

وذكر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إن هذا الفوز يؤكد دور المملكة كمركز لوجيستي عالمي وقوة مؤثرة على الخارطة البحرية الدولية.

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من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي  الدكتور رميح الرميح، أن هذا الفوز يمنح الفرصة للمملكة لمواصلة دعم جهود ومبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية التي مـن شأنها تطوير التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي.

وتعد المنظمة إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الآمن والسليم بيئيًا والفعال والمستدام من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وتعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

السعودية البحرية وزير النقل حقوق الإنسان النقل البحري التجارة العالمية

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