مفاجأة عن اكتشاف مقبرة فرعونية في عين شمس.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل اكتشاف مقبرة فرعونية في عين شمس، قائلا: إن هناك حزب من الناس يريدون فقط الثراء السريع لهم بأي طريقة، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتلك الخطوة عن طريق الطرق المشروعة، وهناك آخرين يأخذون من الجريمة وسيلة لتحقيق الثراء السريع، وتحديدا جريمة التنقيب عن الآثار.

وأضاف محمد الباز، خلال برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجرت تحريات توصلت إلى خيوط بأن هناك تشكيلا عصابيا ينقب عن الآثار أسفل عقار في منطقة عين شمس، معقبا: “هذا التشكيل العصابي مكون من 8 أفراد، منهم ستة مسجلين جنائيا، وبالفعل التحريات قادتهم للعقار، حيث أنهم أجروا البدروم وبدأوا يحفرون وطلعوا فعلا تابوت فرعوني كبير وضخم جدا، وكانوا يستعدون لبيعه وتهريبه خارج البلاد”.

وتابع الباز، أنها ضربة موفقة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لافتا إلى أنه عندما تم القبض على هذا التشكيل العصابي اكتشفوا أن هذا البدروم مساحته 240 متر، وتبين وجود باب خشبي حديث لتخبئة الحفر، وبتحريك الغطاء لسد الفتحة تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثلاثة أمتار مجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، كما تبين وجود مقبرة أثرية بداخلها تابوت من الجرانيت ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار.

وعقب أنه تم العثور أيضا على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر، متابعا أنه بعد العثور على التابوت تم أخذه للجنة معاينة، “معانا المحضر بتاع معاينة حفر خلسة من اللجنة، تبن وجود تابوت من حجر الجرانيت الأسود والغطاء المحيط به على الشكل الأدمي مدون عليه كتابات هيروغرليفية وكان يحمل إسم الأمير وحامل الإقليم، وترى اللجنة أن التابوت أثرى ذو قيمة تاريخية ويرجع لفترة تاريخية مهمة من تاريخ الأسرة المصرية وهي عصر الأسرة السادسة والعشرين”.

وأفاد: “لدينا شوشرة من عدد من الدعاة السلفيين وتيجي تسألهم يقولوك حجم إستخراج الأثار من الأرض والراجل اللي استخرجها يعتبر من الأرض فحلال عليك، لا مينفعش لأن ممكن تكون تلك الأرض لها أثار أخرى يتم عرضها فى المتحف ليراها العالم كله”.