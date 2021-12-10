التخطيط : تطوير مجمع التحرير إداريًا وتجاريًا وفندقيًا ..فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لاكتساب الشباب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك رؤية ومنظومة واحدة لتطوير التعليم الفني.

وأضافت هالة السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن تطوير مجمع التحرير يأتي ضمن خطة الدولة بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطوير في مجمع التحرير ينقسم لثلاث أجزاء، جزء إداري وجزء تجاري وجزء أخرى فندي، لافتة إلى انه مجمع التحرير أصول مملوكة للدولة وسنعيد تطويره بالشراكة مع التحالف الأمريكي.

وأكملت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير مجمع التحرير مع التحالف الأمريكي سيوفر عائد حد أدنى مضمون يؤول الي الصندوق السيادي، لافتة إلى أن. مدة عقد الشراكة مع التحالف الأمريكي تصل ل ٤٩ عاما.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن انتقل الموظفين يبدأ بداية من شهر يناير عام ٢٠٢٢ الي مبنى الوازاة في العاصمة الادارية الجديدة وينتهي في شهر يونيو، لافتة إلى انه صعب نقل كل الموظفين مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي.



