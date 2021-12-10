برلماني : سياسة مصر الداعمة للبنان مثال يحتذى في المنطقة

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن سياسة مصر الداعمة للبنان والمساندة له، طوال الفترة الأخيرة مثالا يحتذى في المنطقة كلها ، مؤكدا ان مصر لم تتأخر وخلال احتدام أزمات لبنان، عن مساعدته، سواء بعد انفجار مرفأ بيروت أو خلال جائحة كورونا، وحتى اليوم مع أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان.

واضاف محسن في تصريحات له اليوم، أن هذا يأتي انطلاقًا من سياسة واعية وداعمة ومساندة للشعب اللبناني الشقيق، بتوجيهات الرئيس السيسي وقيادته، واعتزازًا بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة تمامًا على سلامة وأمن واستقرار لبنان، و صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق، ووحدة نسيجه الوطني، وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة.

وشدد النائب احمد محسن إن أهم ما يميز سياسة مصر الحالية تجاه بيروت، تفردها بالمساندة والدعم وعدم استغلال هذه الأوضاع في التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل العكس تمامًا فمصر حريصة على دعم حكومة نجيب ميقاتي، حتى تحقق للبنان طريقة للخروج من أزمته الحالية.

وافاد محسن أن قرار الرئيس السيسي، بمد لبنان بالغاز للقضاء على انقطاعات الكهرباء، قرار يحسب لمصر وقيادتها السياسية في المنطقة، لتجنيب الشعب اللبناني مزيد من المعاناة، وتعزيزا لمكانة مصر وحرصها على دعم الأشقاء.