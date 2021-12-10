وزير المياه والمناجم البنيني يستقبل السفيرة المصرية في كوتونو لبحث التعاون المشترك

استقبل وزير المياه والمناجم سامو سايدو ادامبي اليوم الجمعة السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية في كوتونو، حيث تم بحث سُبل تطوير التعاون الثنائي بين مصر وبنين، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية واستكشاف الثروات النفطية والمعدنية.

هذا، وقد أعرب الوزير البنيني عن تقديره لمستوى التعاون الثنائي بين البلديّن، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز حجم التعاون القائم وترحيبها بالشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في بنين.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة المصرية الامكانيات والخبرات المصرية في مجالات إدارة الموارد المائية والري وبناء السدود، مؤكدة حرص مصر على مشاركة هذه الخبرات مع الجانب البنيني، كما تم بحث البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات ذات الصلة وسُبل تعظيم الاستفادة منها.