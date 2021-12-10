عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطربة نجوان تكشف كواليس بدايتها في الغناء ..فيديو

المطربة نجوان
المطربة نجوان

قالت المطربة نجوان إنها اكتشفت حبها للفن والغناء وهي طالبة صغيرة في المدرسة، ووالدها كان يدعهما ويؤمن بموهبتها ومقتنع بها، أما والدتها فكانت ترفض دخولها مجال الفن بسبب أنها "منتقبة" وكانت ترى أن الفن حرام.


وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تخرجت في كلية التجارة لغة إنجليزية، والتحقت بالأوبرا لتعلم الموسيقى والغناء بالطرق الصحيحة منذ طفولتها، وتعلمت الغناء على طريقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم ونجاة وغيرهم الكثير.


وتابعت أن الفنانين الكبار قدموا الكثير لمصر، ومصر مشهورة بين دول العالم بما تقدمه من فنون مختلفة، موضحة "نفتخر وأحنا برة مصر بأن عندنا أعمدة كبيرة في الفن مثل عبدالوهاب والعندليب ونجاة وأم كلثوم وغيرهم".

ترشيحاتنا

المفتى: لا حرج فى حضور احتفالات رأس السنة فى الكنائس مع الأخوة المسيحيين

وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

هالة السعيد: 9.8% معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول

أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

دراسة: إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط يقلل من ولادة أطفال صغار الحجم

نحاول الحفاظ على فرصنا.. مدرب الأردن: الطريقة الدفاعية الحل أمام منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

الحشاش لما يكون فايق.. القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن وإحالته للتحقيق

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ