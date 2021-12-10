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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نحاول الحفاظ على فرصنا.. مدرب الأردن: الطريقة الدفاعية الحل أمام منتخب مصر

عدنان حمد مدرب الأردن
عدنان حمد مدرب الأردن

تحدث العراقي عدنان حمد، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن المباراة التي ستجمع فريقه بالمنتخب المصري، غدًا السبت، في ربع نهائي كأس العرب.

وقال عدنان حمد في المؤتمر الصحفي الخاص:"مباراة مصر ستكون صعبة بالنسبة لنا نظرًا للغيابات الكبيرة للفريق، ولكننا سندخل المباراة بمعنويات عالية خصوصًا بعد التحرر من ضغط مباريات دور المجموعات."

وأضاف:"كان هدفنا في هذه البطولة الوصول إلى هذا الدور، والآن علينا التركيز على باقي أهدافنا، ويجب على فريقنا أن يكون جاهز ذهنيًا والحفاظ على حظوظنا للتأهل إلى الدور القادم."

وأردف:"نظرًا لظروف المباراة غدًا، قد نستخدم طريقة دفاعية، أعرف مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش جيدًا، وأعرف أفكاره نظرًا للمواجهات السابقة عندما كان يدرب منتخب إيران."

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأردني، غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلتقي تونس في دور نصف النهائي، حال تخطيه عقبة “ النشامى”.

الأردن مصر المنتخب المصري كأس العرب

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