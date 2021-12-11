عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة منه فضالي بتهمة النصب والاحتيال .. اليوم

منه فضالي
منه فضالي

تنظر محكمة جنح 6 أكتوبر المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة الفنانة منة فضالي؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال.

ترجع أحداث الواقعة إلى اتهام فتاة، تدعى إسراء ريان، للفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، مشيرة إلى أن الفنانة دخلت بالفعل على الحساب الخاص بالفتاة الشاكية، واختارت 4 قطع من الملابس، وفي المقابل تم الاتفاق على أن تقوم «فضالي»، بالدعاية لحساب الفتاة، وتنفيذ إعلان والترويج له، مقابل ما اختارته من فساتين من المعروضة على حساب الشاكية.

وأضافت السيدة، أن منة فضالي بالفعل اختارت، عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.

وأضافت خلال التحقيقات: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: «بناء على ذلك؛ أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستجرام، تؤكد تسلمها الملابس». 

محاكمة الفنانة منة فضالي الفنانة منه فضالى منة فضالي النصب والاحتيال محاكمة

موضوعات متعلقة

السيرة الأدبية للراحل نبيل فاروق.. كتاب جديد للكاتب عمرو عطية

4 يناير.. الحكم في استئناف الفنان أحمد فلوكس على حبسه بتهمة سب وقذف سيدة أعمال

تأجيل دعوى تطالب عبد الناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لخالد الغندور

قرار من المحكمة في دعوى خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان بالسب والقذف

الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف "الخطيب".. .26 ديسمبر

8 فبراير.. الحكم على أم وابنيها في قتل زوجها العرفي بالعمرانية

اليوم.. محاكمة 10 متهمين بقتل مواطنين في المطرية

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب قذف الخطيب .. اليوم

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف

مواعيد مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021.. مصر تواجه الأردن وليفربول يلتقي أستون فيلا

بوجاتي تطلق قسم خاص لتصميم وإنتاج السيارات الحصرية الخارقة.. صور

محاكمة منه فضالي بتهمة النصب والاحتيال .. اليوم

هل تكفي سورة البقرة لفك السحر؟.. اقرأها على هذه الأعمال والأسحار

نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. أسباب وعلاج الإسهال والثآليل عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ