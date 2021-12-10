إصابة 6 أشخاص بإختناق إثر استنشاقهم الغاز ببني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، اليوم الجمعة، باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بعزبة بلبل بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل بالاختناق، بسبب استنشاق غاز بوتاجاز مسرب داخل منزلهم، ووجه على الفور بتقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم هم منة هاني محمد 9 سنوات، ورشا جابر عبدالعظيم، 34 سنة، وعباسية جابر عبدالعظيم،60 سنة، وعفاف جابر عبدالعظيم 37 سنة، ورنا شعبان رمضان 16 سنة، ومصطفي شعبان رمضان 11 سنة، وتم وضعهم جميعاً تحت الملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة والإدارية.