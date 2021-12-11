توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11- 12 -2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل

مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار

عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه

صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه

#الثور



مهنياً: انت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه وانت مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في ايصال افكارك وتوسيع اعمالك في الخارج.

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.

صحياً: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.

#الجوزاء



مهنياً: القمر في برج الحوت يشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك القوس يحمل معه اوضاع مربكة بالنسبة إليك ، ويمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، فالدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك.

عاطفياً: إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملك، بل سيفاجئك بما لم تكن تتوقعه منه.

صحياً: ساعد نفسك أولاً لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين.

#السرطان



مهنياً: تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.

عاطفياً: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره بسعة صدر، وحاول أن تخفف من همومه ومتاعبه في محيطه العائلي.

صحياً: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

#الاسد



مهنياً: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.

عاطفياً: رومانسية كبيرة متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.

صحياً: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل.

#العذراء



مهنياً: القمر في برج الحوت في مواجهة برجك يدعوك إلى التعقل والنظر بواقعية إلى بعض الأمور من دون متاهات أو نقاشات حادة مع الزملاء.

عاطفياً: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.

صحياً: بادر فوراً إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرةعليك.

#الميزان



مهنياً: القمر في برج الحوت يناسبك ويتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها او عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.

عاطفياً: تحمل أوراقاً رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب لتوضيح وجهة نظرك.

صحياً: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

#العقرب



مهنياً: يوم جيد جدا وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزاً أعلى.

عاطفياً: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريباً، كن متفهماً وصابراً.

صحياً: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جواً من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك.

#القوس



مهنياً: القمر في برج الحوت يهدد بمشكلة مهنية أو بعلاقة متوترة مع أحد الزملاء، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة.

عاطفياً: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك.

صحياً: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

#الجدي



مهنياً: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفياً: فينوس في برج الثور يجعلك تعبر عن مشاعرك بطلاقة أكثر من العادة، وتطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط.

صحياً: لا تكثر من حصص المشي صعوداً فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

#الدلو



مهنياً: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.

عاطفياً: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلاً.

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل.

#الحوت



مهنياً: تعيش يوما جيدا لا بل رائع تحت تاثير القمر من برجك والشمس من برج القوس ما يجعلك تتحمس للبدء بمشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.

عاطفياً: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.

صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار.