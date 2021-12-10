ماتوا وكأنهم بيتضربوا بالرصاص..عمرو أديب: ليه الحوادث في مصر بقت نهائية ومميتة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، “إنني أبين استغرابي واندهاشي وألمي من الأمر اللي بكرره بقالي كتير، ليه حوادث اللي بتحصل في مصر نهائية، وتتسبب في الموت”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك حادث وقع اليوم، في شارع في مدينة 6 أكتوبر وتسبب في وفاه 4 أشخاص، وكأنهم أتضربوا بالنار.

وتابع عمرو أديب، أن وفاة 4 أشخاص في نفس اللحظة، أمر مأساوي، مؤكدا أن تفاصيل الحادث غامضة، والشرطة متحفظة على سائق السيارة الأخرى التي تسببت بالحادث.

ماشية صواريخ

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أن “العربيات في مدينة 6 أكتوبر ماشية صواريخ"، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك رادع