برلماني: فوز محطة بحر البقر بأفضل مشروع إنشائى فى العالم انجاز جديد لمصر

ثمن النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، إعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة.



وقال النائب عمرو عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع يعد إنجازًا كبير وضخم وهو من أهم المشروعات القومية العملاقة في العالم، والذي تم تنفيذه بسواعد مصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي افتتح هذه المشروع العملاق والذي حصل على شهادة الجميع بالتميز والقوة في تحقيق اهدافه المنشيء لأجلها.



وتابع عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن محطة بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، والتي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح أراض زراعية في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.