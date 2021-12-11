بعد لقاء محمد صلاح..عمرو أديب: الميديا العالمية كلها اهتمت باللقاء.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، “أنا مكنتش أحلم بنصف رد الفعل اللي حصل في حلقة محمد صلاح”، مؤكدا العالم كله بيهتم بأخباره.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن "ما حدث الإسبوع الماضي له علاقة بالنجم والقدوة والشخص الناجح، والذي أصبح رمز للشباب العربي والعالمي.

وتابع عمرو أديب، أنه “عند نزول اللقاء في أول10 و 12 ساعة أثار الكثير من ردود الفعل”، مؤكدا أن ما توقفت امامه ليس ردود الأفعال الداخلية ولكنى توقفت بكثير من الفرح لمحمد صلاح ولنفسي

اللى فجأه الميديا العالمية تنقل عن محمد صلاح".

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أن محمد صلاح قال بيحب تايلور سويفت وفجأه مواقع تايلور سيويفت حاطت صور لمحمد صلاح".

بيدوروا على كلمة

وأكد مقدم برنامج “الحكاية”، برة بيهتموا بالانسان وهنا بيدوروا على كلمة ويتلككوا" .