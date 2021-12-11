الصحة : فتحنا الباب للتطعيم لمن تخلف عن الجرعة الثانية..وتلقيح طلاب المدارس إختياري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، انه تم فتح الباب لمن تخلف على الجرعة الثانية، ويتم إرسال رسالة نصية له، ويتم الحصول علي التطعيم في نفس المكان الذي حصل عليه للجرعة الأولى، مؤكدا أن تلقي الجرعتين يعزز من المناعة.

واضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، لا بد من موافقة ولي الأمر، في حالات التطعيم من سن 12 إلى 15 سنة، مؤكدا أن هناك فرق طبية تتوجه للمدارس للعمل على تلقيح الطلاب بالمدارس، والتلقيح إختياري.

وتابع حسام عبد الغفار، إن الكورتيزون لا يتم إستخدامه إلا بوصفة طبيب متخصص، مؤكدا أن المضادات الحيوية إذا استخدمت بطريقة خاطئة تؤدي إلى أعراض خطيرة.

مسكنات الألم تؤدي إلى مشاكل بالكلى والكبد

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى أنه أن مسكنات الألم استخدامها بكثرة تؤدي إلى مشاكل بالكلى والكبد، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى ”خلطة سحرية" يتم إستخدامها الأن لعلاج الإنفلونزا، ويكون خطرا على الإنسان.