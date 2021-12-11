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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 3 مناطق رئيسية بالغردقة ..اليوم

شبكات
شبكات

أعلنت محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك اليوم السبت، لصيانة المحولات.

قال مركز عمليات المحافظة، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق تشمل منطقة القيادات، وعمارة شبعان رشوان،  ومحلات الإستاد، بمدينة الغردقة.

ومن المقرر ان يكون الانقطاع  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق آخر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، افتتح ظهر أمس اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، مسجد الغفور الرحيم ، بشارع مستشفي البحرالأحمر بمدينة الغردقة ، بحضور الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر ، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة والشيخ محمود جمال أمام المسجد وعدد من أهالي المنطقة.

كما استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 1500 سائح من جنسيات مختلفة علي رأسها سياح من أوكرانيا وبولندا وبيلا روسيا والمانيا.

البحر الأحمر الغردقة فصل التيار الكهربائي مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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