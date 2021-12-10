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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز مليون و100 ألف جنيه..انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم غدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق غدا السبت 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 15 ديسمبر الجارى، المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف للقرآن الكريم، وهى المسابقة الثامنة والعشرين، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، حيث بدأت الوفود المشاركة في المسابقة في الوصول إلى القاهرة منذ مساء الأربعاء الماضى.

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.

ا وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 وزير الاوقاف

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