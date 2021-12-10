مؤيد الإدريسي: منتخب مصر سيحقق مفاجأة في كأس العالم 2022

قال الإعلامي والناقد الرياضي الليبي مؤيد الإدريسي، إن المنتخب المصري هو أوفر المنتخبات العربية حظا للصعود لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر والذي جعل المنتخب المصري على رأس المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.



ولم يكتف الادريسي بهذا التوقع بل أكد أيضا أن المنتخب المصري سيفجر مفاجأة كبرى في كأس العالم بقطر 2022 وسوف يصل إلى نهائيات البطولة ولن يكتفي بالدور الاول فقط كما حدث في البطولة الماضية عام 2018 بروسيا وخاصة في ظل امتلاك المنتخب المصري قوام فني على أعلى مستوى ينقصه القليل من التدعيمات والكثير من الاحتكاكات مع منتخبات كبرى وخاصة في قارة أوروبا لاكتساب خبرات مبكرة في مواجهة دول أوروبية تمهيدا للاحتكاك الاقوي في العالم وهو كأس العالم.

كما أثنى الإعلامي الرياضي الليبي مؤيد الادريسي على أداء المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة كيروش واصفا إياه ب "العبقري" وذلك بعد اقترابه من الوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 رغم صعوبة موقف مصر في السابق بعد اهتزاز الأداء قبل التعاقد معه، هذا بجانب الأداء القوي للمنتخب المصري في البطولة العربية رغم غياب نجم وقائد منتخب مصر محمد صلاح عن البطولة دون وجود أي تأثير ملحوظ على أداء المنتخب المصري.

وأشاد الإدريسي بعدد كبير من الوجوه الشابة في المنتخب والذين اعتبرهم من مفاجآت البطولة وعلى رأسهم نجم منتخب مصر الشاب حسين فيصل والذي أكده أنه سيكون محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية عقب انتهاء البطولة.