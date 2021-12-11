عمرو أديب: المملكة العربية السعودية تسير على خطوات ثقافية كبيرة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، “إننا بنشوف مهرجانات سينما في السعودية، مؤكدا أنه الأن اهتمام بالسينما والفنون في السعودية وأصبح يوجد 55 دور سينما”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان زير الثقافة السعودي، يقوم بمجهودات كبيرة، مشيرا إلى أنه يلبي إحتياجات المواطن السعودي في الثقافة من المسرح والسينما وإنتاج أفلام وثائقية ومعارض.

وتابع عمرو أديب"، ان هناك تغيير كبير، والأمير بدر بن فرحان، قام بتغيير ثقافي كبير، مؤكدا أن هناك مهرجان البحر الأحمر في السينما بحضور الفنانين العرب.

وتتوائم مع العالم

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أن المملكة العربية السعودية، تسير على خطوات ثقافية، وتتوائم مع العالم.