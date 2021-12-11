أخبار السيارات|تويوتا تستعرض سيارة LQ المستقبلية في معرض جدة.. سيارات تركت بصمة في الشارع المصري.. مازيراتي جريكال تروفيو 2023 تظهر تحت التمويهات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

سجلت علامة تصنيع السيارات اليابانية الشهيرة تويوتا حضوراً بارزاً خلال أيام معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم على مدار الأيام الخمسة الماضية ابتداء من يوم 5 ديسمبر حتى اليوم 10 ديسمبر في مدينة جدة السعودية تحت قبة حلبة سوبر دوم، وشهد المعرض حضورا كبيراً لمجموعة ضخمة من أحدث السيارات بالإضافة لباقة مميزة من السيارات الكلاسيكية النادرة.

استطاعت شركات تصنيع السيارت ان تبهر متابعيها بالعديد من الاصدارات القوية والمتميزة، سواء كانت من الناحية الخاصة بالتصميم الهيكليى أو التجهيزات الداخلية، أو من خلال القدرات الفنية التي تتعلق بناحية التسارع والانطلاق.

نجحت العدسات التجسسية من التقاط مجموعة من الصور الجديدة عن قرب لأحدث سيارات شركة مازيراتي الإيطالية الشهيرة جريكال تروفيو موديل 2023، وذلك أثناء اختبارها في إحدى المناطق الجليدية تمهيداً لدخولها مرحلة الاختبارات النهائية، التي لم يتم تحديدها حتى الآن، بسبب أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ضم السوق الاماراتي نخبة من السيارات القوية وسط موديلات 2021، ومن بينها فئة الكوبيه، والتي تلاقى اقبال كبير من محبي عالم السيارات وخاصة فئة الشباب، لمن يهوى مفهوم الثنائي الابواب، مع الاطلالة الرياضية الساحرة.

خطفت سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 أنظار الحضور داخل جناح عبد اللطيف جميل بمعرض جدة الدولي للسيارات 2021 المقام حالياً في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر تحت أكبر قبة في العالم "سوبر دوم".