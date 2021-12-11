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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر خاصية الإستوري عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت الفنانة  ياسمين رئيس  بأطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة مكشوفة باللون البيج  ، مما أثار إعجاب المتابعين.

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والجدير باذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تتعاون مع  النجم عمرو سعد في بطولة مسلسل درامى للعرض فى رمضان القادم للمرة الثانية علي التوالي .

 

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المسلسل الذى سيخرجه أحمد خالد موسى والمقرر تصوير أحداثه فى لبنان خلال شهر ديسمبر الجارى ويعد العمل هو ثانى التجارب الدرامية التى تجمع سعد وياسمين رئيس بعد مسلسل «ملوك الجدعنة»الذى عرض فى رمضان الماضى.

 

 

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، فيديو يحتى على مجموعة صور لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

 

وعلقت ياسمين رئيس “ #شيرين_عبدالوهاب  ”.

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