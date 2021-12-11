بوجاتي تطلق قسم خاص لتصميم وإنتاج السيارات الحصرية الخارقة.. صور

أطلقت شركة بوجاتي الفرنسية مشروعاً داخلياً جديدًا خاصاً بها تحت أسم Bugatti Sur Mesure، سيعمل على تقديم مستويات لم يسبق لها مثيل من السيارات الحصرية الخاصة على نفس نهج طرازات ديفو وسينتوديتشي ولا فوتور نوار، وستكون البداية بتصميم حصري جديد مستمد من سيارة تشيرون بور سبورت ستسمى باسم تشيرون بور سبورت

كان الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج Bugatti Sur Mesure هو زيادة الطلب الكبير من العملاء على السيارات الخاصة ذات الإصدار المحدود التي تقدمها الشركة العريقة، وتقول بوجاتي ان هذا المشروع سيمنح العملاء تجربة فريدة من نوعها، حيث سيكون هناك فريق كامل من المهندسين والمصممين تحت تصرفهم.

أول ابتكار لقسم بوجاتي الجديد سيكون طراز بوجاتي شيرون بور سبورت جران براي المستوحى من إنجازات سائق سيارات السباقات الشهير "لويس شيرون" خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

تتميز سيارة بوجاتي تشيرون بور سبورت جران براي المخصصة من الخارج بلونين جديدين تم استلهامهم من سيارة السباق بوجاتي تايب 51 الحائزة على العديد من الجوائز في العشرينات والثلاثينيات وعده شارات وزخارف خاصة برقم 32 مرسوم يدويًا، وشعارات بوجاتي مزخرفة ومطرزة حسب الطلب فوق المصابيح الأمامية.

جاءت سيارة بوجاتي تشيرون بور سبورت جران براي المخصصة من الداخل بمقصورة رياضية فاخرة وأنيقة، ويظهر ذلك من خلال الكونسول المركزي المصنوع من الألمونيوم الأسود مع نقش فضي مرسوم يدويًا، وتصميم شعار بوجاتي أحمر على مداخل الباب.

ويذكر أن سيارة بوجاتي بور سبورت تعتمد على محرك W16 الخارق والذي يأتي مزود بأربعة شواحن تيربو وبسعة 8000 سي سي، 32 بخاخ للحقن المباشر للوقود، ويولد قوة تصل الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى شرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 350 كيلومتر/ساعة.