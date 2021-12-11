الهلال السوداني يفرض رسوما جديدة على ملعبه .. تعرف عليها

أعلن نادي الهلال السوداني عن فرض رسوم على استخدام ملعبه الرئيسي خلال الفترة القادمة من أجل ضخ موارد مالية إلى خزينة النادي.

وجاءت الرسوم على النحو التالي :

المباريات الدولية 15 ألف دولار

المباريات المحلية 5 ألف دولار

التمارين 2 ألف دولار

التمارين ألفين دولار

الإحتفالات والمهرجانات 20 ألف دولار

نسبة 30% من الدخل أو عائدات الإعلانات داخل الإستاد

تأتي تلك الخطوة من جانب نادى الهلال لرغبته فى تفعيل استثمارات النادي والاستفادة من موارده بجانب الحفاظ على الملعب ومرافقه ومواكبتها لمتطلبات الاتحاد الإفريقي.

كما كشفت لجنة التطبيع التى تدير نادى الهلال السوداني عن شروعها في إنشاء الملعب الرديف من أجل تخفيف الضغط عن الملعب الرئيسي.

كاف يحدد 3 ملفات

كان المهندس عز الدين الحاج، رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم كشف أن هناك 3 ملفات تخص استاد الهلال ما تزال قيد العمل لإنجازها حتى يعتمده الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ويرخص له استضافة المباريات الدولية.

وقال عز الدين الحاج فى تصريحات صحفية إن الزيارة التفقدية الأخيرة لمدير تراخيص الأندية بالكاف، الموزمبيقي أحمد سيدات، أبدى فيها ملاحظات على 3 ملفات أساسية لفك الحظر عن استاد الهلال، أولها المدرجات، وثانيها مقصورة الشخصيات المهمة وثالثها مقاعد البدلاء.

وأشار عز الدين الحاج الى أن المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال محمد إبراهيم العليقي أرسل موفدا إلى تركيا لشراء الكراسي المطابقة للمواصفات التي طالب بها الكاف ؛ وبين أنه تم التوصل لعينة الكراسي المطابقة.

أضاف عز الدين الحاج أن الكاف حدد 30 سم كأدنى حد لطول منطقة إسناد ظهر المتفرج الجالس على الكرسي.

وقال عز الدين الحاج أنهم بواسطة فريق هندسى متطوع للعمل في الملاعب السودانية، نحجوا في تحديد عدد الجالسين في ستاد الهلال، وهو 25 ألف شخص تقريبا.

ولفت مدير لجنة تراخيص الأندية إلى أن اعتماد الإضاءة لفك الحظر عن ستاد الهلال ليست أمرا أساسيا، بل اختياريا ويمكن للهلال أن يلعب مبارياته عصرا في فصل الشتاء كما حدث العام الماضي.

وشدد عز الدين الحاج أن إضاءة ستاد الهلال الحالية جيدة جدا، ومطابقة في أجزاء كبيرة منها لمعايير لعب المباريات ليلا، لكنها واجهت مشكلة صغيرة تمثلت في تشتيت الإضاءة وسط الملعب رغم تعديل زوايا تشتيت الإضاءة بنسب محددة في جميع أنحاء الملعب، وتمت المشاورة لحلها بزيادة



