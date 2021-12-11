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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطت 20 مليون يورو.. خسائر برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

برشلونة الإسباني
برشلونة الإسباني

أسدل الستار على دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا الخميس الماضى والذي شهد بعض المفاجآت، أبرزها وداع فريق برشلونة الإسباني للبطولة القارية.

 

وودع فريق برشلونة بقيادة تشافي دوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من الهزائم والمردود الهزيل وجاء آخرها الخسارة أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني.

 

وتعرض فريق برشلونة الإسباني إلى خسائر مادية فادحة بعد مغادرة منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا في النسخة الحالية.

 

وتخطت خسائر فريق برشلونة بعدما غادر منافسات دورى أبطال أوروبا إلى ليشارك ضمن منافسات الدوري الأوروبي الـ 20 مليون يورو.

 

فريق برشلونة الإسباني كان مجرد وصوله لدور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا يحصل على 9.6 ملايين يورو.

 

إضافة إلى حصول الفريق الذي يصل إلى دور ربع النهائي على 10.6 مليون يورو بينما يعني الوصول لنهائي الدوري الأوروبي والفوز به حصول النادي الكتالوني على 14.9 مليون يورو فقط.

 

الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

 

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - ليفربول - أتلتيكو مدريد - أياكس - سبورتنج لشبونة- ريال مدريد- إنتر ميلان- مانشستر يونايتد-  فياريال- ليل - ريد بول سالزبورج- يوفنتوس - تشيلسي.

 

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة:

 

تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، في تمام الواحدة ظهرا “بتوقيت القاهرة” في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، بمدينة نيون السويسرية.

 

وتنقل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، والقناة الرسمية لليويفا عبر موقع يوتيوب.

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا:
 

المجموعة الأولى:

 

1- مانشستر سيتي : 12 نقطة

2- باريس سان جيرمان : 11 نقطة

3- لايبزيج : 7 نقاط

4- كلوب بروج : 4 نقاط

 

المجموعة الثانية:

 

1- ليفربول : 18 نقطة

2- أتلتيكو مدريد : 7 نقاط

3- بورتو : 5 نقاط

4- ميلان : 4 نقاط

 

المجموعة الثالثة:

 

1- أياكس : 18 نقطة

2- سبورتنج لشبونة : 9 نقاط

3- بوروسيا دورتموند : 9 نقاط

4- بشكتاش : 0 نقاط

 

المجموعة الرابعة:

 

1- ريال مدريد: 15 نقطة

2- إنتر ميلان : 10 نقاط

3- شيريف : 7 نقاط

4- شاختار : نقطتين

 

المجموعة الخامسة:

 

1- بايرن ميونخ : 18 نقطة

2- بنفيكا : 8 نقاط

3- برشلونة : 7 نقاط

4- دينامو كييف : نقطة

 

المجموعة السادسة:

 

1- مانشستر يونايتد : 11 نقطة

2- فياريال : 10 نقاط

3- أتالانتا: 6 نقاط

4- يونج بويز : 5 نقاط

 

المجموعة السابعة:

 

1- ليل: 11 نقطة

2- ريد سالزبورج : 10 نقاط

3- إشبيلية : 6 نقاط

4- فولفسبورج : 5 نقاط

 

المجموعة الثامنة:

 

1- يوفنتوس : 15 نقطة

2- تشيلسي : 13 نقطة

3- زينيت : 5 نقاط

4- مالمو : نقطة

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