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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا Aygo X موديل 2022 .. صور

سعر ومواصفات تويوتا Aygo
سعر ومواصفات تويوتا Aygo X موديل 2022 .. صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن مستويات التسعير والمواصفات الخاصة بسيارة Aygo X الجديدة استعدادًا لبدء تسليمها في شهر مايو 2022، وينتمي الطراز الجديد لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، وستأتي بأربع فئات رسمية هي Pure و Edge و Exclusive و Limited Edition.

سيتوفر طراز Pure بعجلات من السبائك المعدنية بقياس 17 بوصة وشاشة عرض تعمل باللمس بقياس 7 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto وكاميرا عكسية وتكييف هواء، ونظام مساعدة للتنبيه عند الاصطدام والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، وستتوفر بسعر 19.900 دولار تقريباً.

تبدأ مواصفات طراز Edge في الخطوة التالية من 21.891 دولار تقريباً، وستتوفر بعجلات معدنية بقياس 18 بوصة، وطلاء معدني ثنائي اللون، وشاشة تعمل باللمس أكبر بحجم 8.0 بوصة، ومكيف هواء تلقائي وزجاج يدعم الخصوصية.

 

يأتي طراز Exclusive بمجموعة من المعدات القياسية مثل مقاعد جزئية من الجلد الصناعي، وشاشة تعمل باللمس عالية الدقة بقياس 9 بوصة مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية والهاتف المحمول، وتتيح إمكانية الدخول بدون مفتاح وأجهزة استشعار لوقوف السيارات مع الكبح التلقائي، ويبلغ سعرها 23.510 دولار.

جاء طراز Limited Edition الفاخر والذي وصفته تويوتا بأنه مجهز بشكل فاخر ومُحسَّن، و يوفر تقنية بديهية ومظهرًا رائعًا، وعجلات من سبائك سوداء غير لامعة بقياس 18 بوصة، وسقف من القماش قابل للسحب ومقاعد مُدفأة من الجلد، ولكن لا يمكن الحصول عليها إلا بطلاء خاص بلون أخضر، وتبدأ أسعار هذه الفئة العلوية من 26.000 دولار.

ستعتمد جميع طرازات Aygo X على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي ينتج قوة تصل الى 71 حصانًا وعزم أقصى للدوران يصل الى 306 نيوتن/متر، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقول تويوتا أن معدل الاقتصاد يصل إلى 60 ميلا في الجالون.

يمكن للعملاء حاليًا حجز سيارة Aygo X موديل 2022 بجميع المواصفات عبر الإنترنت، حيث ستتوفر بجميع فئاتها Pure و Edge و Exclusive وسيتم إيداع 99 جنيهًا إسترلينيًا مع الحجز.

السيارات الاستخدام شركة Aygo X تويوتا شركة تويوتا اليابانية Pure Edge Exclusive Limited Edition

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