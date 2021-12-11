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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا جديد في ملف التجديد.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي وبيتسو موسيماني

محمود الخطيب وموسيماني
محمود الخطيب وموسيماني

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تفاصيل جديدة فى إجتماع مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للشياطين الحمر.

 

قال الدكتور سعد شلبي عبر تصريحات تليفزيونية: اجتماع مسئولي الأهلي مع بيتسو موسيماني جاء في إطار الخطة التي تم طرحها من قبل شركة كرة القدم وعملية انتقال مرحلي لمهام إدارة فريق الكرة بالأهلي لشركة الكرة، وفقا لجدول زمني.

 

وعن ملف تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء قال: الأمر يتعلق بمجلس الإدارة وشركة الكرة بالنادي ولا يوجد أي تفاصيل جديدة بشأنه وحال وجود تفاصيل جديدة سيتم إعلانها بشكل فوري.

 

تابع الدكتور سعد شلبي: هناك اجتماعات مرحلية من حسام غالي عندما كان عضوا لشركة الكرة مع قطاع الناشئين وحاليا يأتي الدور على فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

 

أضاف سعد شلبي : الاجتماعات ما زالت مستمرة بحضور أعضاء شركة الكرة باعتبار أن حسام غالي أصبح عضو مجلس إدارة ولكن تم تكليفه من مجلس الإدارة بأن يكون منسقا بين شركة الكرة ومجلس الإدارة.

 

وعن بديل حسام غالي في شركة الكرة بالأهلي أكد الدكتور سعد شلبي أن الأمر من اختصاص شركة الكرة وهي من ستحدد من الذي سيحل محله في عضوية مجلس إدارة الشركة.

 

كان حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في تدريبات الكرة أمس الجمعة على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب خططي؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.


وشارك حسام حسن في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.


وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي، حيث خاض الفريق مرانه ظهر اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني وجهازه المعاون.


وحرص موسيماني على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة السوبر الإفريقي، كما عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين بملعب التتش.


وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو  رانجواجا مخطط الأحمال بعد عودته إلى القاهرة، وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال مران اليوم.


ويخوض الفريق مباراة ودية اليوم السبت أمام طلائع الجيش على ملعب التتش، لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى قطر المقرر له منتصف الشهر الجاري استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري.


المعروف أن الأهلي هو البطل المتوج بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.


ويسعى الأهلي لتحقيق لقب إفريقي جديد إلى دولاب بطولاته عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية.‏

 

 

 

 

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