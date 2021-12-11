بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

يعتبر الزواج في عدد من الثقافات أمرًا مقدسًا، فمثلا الناس في الهند معروفون بامتلاك شريك واحد لهم طوال حياتهم، لكن في حالة هذه المرأة الأمريكية حيث -تعدد الزيجات- كان الأمر مختلفا.

ظهرت مؤخرًا امرأة "مدمنة على الزواج" في ولاية يوتا الأمريكية تدعى «مونيت دياس» تحكي تجربتها خلال برنامج TLC.

تزوجت المرأة البالغة من العمر 52 عامًا "11 مرة"، وتبحث حاليا عن الزوج الثاني عشر لإضافته في "قائمة الزواج الطويلة الخاصة بها".

تصف دياس نفسها بأنها "مدمنة"، وتقول بأنها كانت على هذا النحو منذ أن تعرضت لأول انفصال من رجل تزوجته.

سبب زواج المرأة الخمسينية المتعدد

وموضحة السبب وراء زواجها المتعدد، قالت: "أنا أقع في الحب بسرعة، وعندما أتذكر، أعتقد أنه قد تقدم لخطبتي وطلب الزواج مني لـ28 مرة.. وعندما ينتابني الملل من العلاقة أبحث عن شريك آخر".

استمر أطول زواج لها لمدة 10 سنوات بينما استمرت إحدى زيجاتها 6 أسابيع فقط وهو ما يمثل أقصر زواج لها.

على الرغم من العديد من الزيجات الفاشلة، تؤمن مونيت دياس بالحب، وقد وجدت أخيرا توأم روحها في رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، مطلق مرتين يدعى جون.