مقتل جندي أرميني وإصابة 8 آخرين خلال اشتباك حدودي مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم مقتل أحد جنودها وإصابة 8 آخرين جراء تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة قولها في بيان إن جندياً قتل وأصيب 8 آخرون خلال اشتباك مع القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك مبيناً أن 6 من الجرحى في حالات خطيرة.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان أمس الاتهامات بقصف مواقع عسكرية تابعة لكل منهما في استمرار للتوتر الحدودي القائم بين الجانبين منذ حرب قره باغ التي دارت بينهما في خريف العام الماضي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، إن 7 من جنودها قتلوا وأصيب 10 بجروح في اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ”أرمينيا وأذربيجان اتفقتا، على وقف لإطلاق النار على حدودهما المشتركة بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهة في أعقاب أكثر الاشتباكات دموية منذ حرب العام الماضي“.

وأعلن البرلمان الأرميني، أبالوقت ذاته مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان، أن ”هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني“، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة _أيضًا_ على ”موقعين عسكريين“.

وأعلنت أرمينيا _أيضا_ أنها ألحقت ”خسائر بشرية فادحة“ بالقوات الأذربيجانية.

ووقعت هذه المواجهات بالقرب من منطقة ”ناغورني قره باغ“ المتنازع عليها.

في المقابل، أعلنت أذربيجان أن جنود أرمينيا ”يغادرون مواقعهم وهم في حالة ذعر“.