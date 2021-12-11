عماد النحاس يوجه رسالة لـ مهاجم منتخب مصر: ركز فى الملعب

وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب رسالة إلى مروان حمدي مهاجم منتخب مصر الوطني.

ويلتقي اليوم السبت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

قال عماد النحاس عبر تصريحات تليفزيونية: مهاجم منتخب مصر يكون مطالبا بأشياء عديدة وهو الأمر الذي يجعل البعض ينتقد مروان حمدي مهاجم سموحة لكن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار ربما يطلب منه أمورا تكتيكية معينة.

أضاف عماد النحاس: أطالب مروان حمدي بزيادة درجة التركيز مع منتخب مصر ليتناسب مع اللعب الدولي ويتعين عليه الاستفادة من زملائه وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

استطرد عماد النحاس: الضغوط أمر طبيعي في كرة القدم والانتقادات واردة ولكن مهاجم بحجم مروان حمدي مطالب بالرد في المستطيل الأخضر.



تابع: مروان حمدي مهاجم جيد ويقدم أداء كبيرا مع سموحة في بداية الموسم الحالي لكن لابد من التركيز داخل الملعب فقط.

ويلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.

موعد مباراة مصر والأردن

ويواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة أون تايم سبورت و بي ان سبورت وقناة الكأس.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد.

وفي الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة.

وفي الهجوم: حسين فيصل، محمد شريف - مروان حمدي.

تاريخ مواجهات الفريقين لصالح مصر

الفراعنة نجحوا في التتويج بكأس العرب في 1992 في سوريا، وواجه وقتها المنتخب الأردني على تحديد المركز الثالث لكأس العرب 1988 في الأردن، ويومها فاز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما علاء ميهوب وحسام حسن وحسم المركز الثالث لتلك النسخة.

المواجهة الثانية بين المنتخبين كانت في نسخة سوريا 1992 وتحديدا في منافسات دور المجموعات ويومها انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل لمنتخب مصر أيمن منصور بينما سجل لمنتخب الأردن جريس تادرس.

وفقا لتاريخ مواجهات المنتخبين، فقد التقى الفراعنة والنشامى في ست مباريات سابقة، وحقق منتخب مصر الفوز في 4 مباريات مقابل التعادل مرة والخسارة في لقاء وحيد، وسجل لاعبو منتخب مصر 14 هدفا في شباك منتخب الأردن، بينما استقبلت شباك الفراعنة أربعة أهداف.

كأس القنيطرة 1974:

كانت المباراة الأولى بين مصر والأردن، يوم 2 أكتوبر 1974 في سوريا، ببطولة كأس القنيطرة الودية، وانتهت المباراة بفوز كاسح لمنتخب مصر الرديف بخماسية نظيفة.

مباراة ودية 1983:

المباراة الثانية كانت ودية، وأقيمت يوم 23 ديسمبر 1983، وانتهت بفوز منتخب مصر على الأردن بنتيجة 3-1، وسجل أهداف الفراعنة كل من حمدي نوح، إبراهيم يوسف وزكريا ناصف.

مباراة ودية 1983:

المباراة الثالثة كانت ودية أيضا، وأقيمت بعدها بيومين في 25 ديسمبر 1983، وحقق منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة (3-1)، بأقدام كل من علاء نبيل، طاهر أبوزيد ومحمود الخطيب.

كأس العرب 1988:

أول لقاء رسمي بين الفريقين، أقيم يوم 21 يوليو 1988 بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العرب، في نسختها الخامسة، وتفوقت مصر على الأردن بثنائية نظيفة حملت توقيع علاء ميهوب وحسام حسن.