وزير الإسكان: مصر لديها فرصة كبيرة للانتشار في العمق الإفريقي .. فيديو

تنزانيا لديها ارتياح كبير للإدارة المصرية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر لديها فرصة كبيرة للانتشار في العمق الإفريقي، بشركات القطاع الخاص المصرية وتحت مظلة الدولة.

وأضاف عاصم الجزار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاعة على قناة صدى البلد، أن الجانب التنزاني لديه ارتياح كبير ناحية الإدارة المصرية وتقدمها في العمل بمعدلات عالية.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن العمل في سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الشركات المصرية يشهد تطورا كبيرا.

وأوضح عاصم الجزار، أن المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد، وما يقرب من 8 آلاف عامل منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني وجميعهم يعملون في نفس الوقت وهذا يعكس قوة الإدارة المصرية للمشروع.

ونوه وزير الإسكان، إلى أن المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يروها لأول مرة.

تجربة بناء سد جوليوس نيريري

ولفت إلى أن تجربة بناء السد تعيد إلى الأذهان استعانة المصريين بالروس قبل 60 سنة لبناء السد العالي وبعدما اكتسبوا الخبرة والمعرفة يساعدون دولة إفريقية لبناء سد سيولد كهرباء بعدلات إنتاجية أكثر من السد العالي.