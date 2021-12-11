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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريض شلل نصفى يطالب المسؤلين بزيادة معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

أرسل شعراوي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تدني قيمة المعاش الخاص به

وقال شعراوي أنا شاب من الاسماعيليه 33 عام في عام  2009  حدث لي حادث حريق وأصيبت في الحريق بنسبه 65 ٪ و أجريت عمليات كحت وترقيع . وفي عام 2018 أصيبت في حادث صدمتني سيارة نقل وحدث لي قطع فى النخاع الشوكي وشلل نصفى  وكسر فى الفقره  12 وتم تركيب شريحتين و 8 مسامير وحدث أنسداد فى المثانه

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وتابع تم صرف معاش لي من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 440 جنيه شهريا وطالب المسؤلين بزيادة المعاش للتواصل  (01277381972) .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين رصد شكاوى المواطنين

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