مريض شلل نصفى يطالب المسؤلين بزيادة معاش تكافل وكرامة

أرسل شعراوي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تدني قيمة المعاش الخاص به

وقال شعراوي أنا شاب من الاسماعيليه 33 عام في عام 2009 حدث لي حادث حريق وأصيبت في الحريق بنسبه 65 ٪ و أجريت عمليات كحت وترقيع . وفي عام 2018 أصيبت في حادث صدمتني سيارة نقل وحدث لي قطع فى النخاع الشوكي وشلل نصفى وكسر فى الفقره 12 وتم تركيب شريحتين و 8 مسامير وحدث أنسداد فى المثانه

وتابع تم صرف معاش لي من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 440 جنيه شهريا وطالب المسؤلين بزيادة المعاش للتواصل (01277381972) .

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