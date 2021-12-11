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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار 9 سلع غذائية وزراعية حتى مارس 2022.. و28 % زيادة في ثمن السكر الخام

صدى البلد

أظهر تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أنه من المتوقع استمرار معدل الزيادة في أسعار 9 أصناف” السكر الأبيض المكرر، والسكر الخام، والقمح، والذرة الصفراء، والأرز غير المقشور، وزيت النخيل، وزيت الصويا والكاكاو، والبن”، حتى مارس 2022.

وأوضح التقرير الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، ارتفاع كبير بأسعار معظم المنتجات والمحاصيل الزراعية خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأسعارها خلال نفس الشهر من 2020.


وزادت أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 435.41 دولار للطن مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والتي سجلت فيه نحو 432.55 دولار ، كما ارتفعت بمعدل سنوي 27.8%، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر خلال نوفمبر الماضي لتسجل نحو 511.46 دولار للطن في مقابل 510.33 دولار للطن خلال أكتوبر الماضي ، وكذلك بمعدل سنوي بنحو 27.1%، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن.

مركز المعلومات اتحاد الصناعات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السلع الغذائية قصب السكر بنجر السكر غرفة الصناعات الغذائية زيت الصويا زيت النخيل الذرة الصفراء

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