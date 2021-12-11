البنك الدولي يقدم مساعدات بقيمة 280 مليون دولار إلى أفغانستان

أعلن البنك الدولي، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار" هذا البلد، وأن الجهات المانحة في الصندوق "قررت تحويل هذا المبلغ بحلول نهاية ديسمبر الحالي إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي".



وذكر البيان المنشور عبر الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، اليوم السبت، أن هذا القرار يمثل "الخطوة الأولى" نحو "تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".



وأوضح البيان، أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية، بينما ستتلقى اليونيسف 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.



يذكر أن "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان، ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.



ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدلات الفقر بعد 3 أشهر من عودة طالبان إلى السلطة، ويتمثل أحد أبرز التحديات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على حركة طالبان.