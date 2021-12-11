109 % نموا بصادرات الصناعات الكيماوية للبرازيل خلال 10 أشهر

نمت صادرات الصناعات الكيماوية إلى البرازيل خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 بنسبة 109% لتبلغ 255.313 مليون دولار مقابل 122.07 مليون دولار ، وإلى فرنسا بنسبة 11% لتبلغ 254.56 مليون دولار مقابل 228.35 مليون دولار.

واوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة والذى حصل “ صدى البلد ” عل على نسخة منه انه شهدت صادرات الصناعات الكيماوية إلى”اسبانيا” ارتفاعا بنحو 24% لتبلغ 212.9 مليون دولار مقابل 171.256 مليون دولار، وإلى بلجيكا بنحو 82% لتسجل 196.310 مليون دولار مقابل107.97 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى “الهند” بنحو 52% لتسجل 175.9 مليون دولار مقابل 107.971 مليون دولار.