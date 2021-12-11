أطفال قادرون باختلاف يزورون أكاديمية الشرطة | تقرير تلفزيوني

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تقريرا لزيارة أطفال “ قادرون باختلاف ” لأكاديمية الشرطة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأظهر التقرير فرحة الأطفال من ذوي الهمم بزيارتهم لأكاديمية الشرطة ؛ ترسيخا للمبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة .

واصطحب رجال الشرطة الأطفال من ذوي الهمم إلى مواقع داخل الأكاديمية ، واستلم الأطفال أعلام مصر ، وسط فرحة واستقبال عارم من الاكاديمية بتلك الوجوه البريئة .

وقدمت اكاديمية الشرطة عروضا متنوعة للأطفال ، تولي اهتماما كبيرا بهم في رحاب كلية الشرطة .

وحضر الرئيس السيسي اختبارات الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين، وأكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة في الاختبارات، وذلك لانتقاء أفضل العناصر.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة مواصلة تطوير إمكانيات الأكاديمية، لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر.