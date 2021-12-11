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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الأردن في كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر منافسه الأردن اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد الجنوب ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب .

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو» (محمد مجدي أفشة)

الهجوم: حسين فيصل -  محمد شريف - مروان حمدي

ويسعي منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لمواصلة الأداء الجيد في بطولة كأس العرب املا في تحقيق اللقب .

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة مصر والجزائر في اللقاء الذي جمع المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر في صدارة المجموعة الرابعة:
 

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة بعدما وصل  إلى النقطة  7 ، وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، كما سجل كلا المنتخبين 7 أهداف، وسكن شباكهم هدف في كل منهما، في ما يأتي المنتخب الوطني أول المجموعة بسبب الحصول على 6 إنذارات فقط، في حين حصل الجزائر على 8 إنذارات.

 

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

منتخب مصر مصر الأردن كأس العرب كيروش الجزائر

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