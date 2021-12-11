مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني اثناء نشر الغسيل فى بنها

صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن سقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة ببنها بعد توقيع الكشف الطبى لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ح ع م" ٣٠ سنة ربة منزل جثة هامدة.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثانى فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها وتم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



من ناحية اخرى أمرت نيابة القليوبية بحبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية ، ، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة بنطاق أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية لضبط الخارجين عن القانون من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.



وتبين ضبط "ص ع ص"، 39 سنة، عاطل، و"خ ع ص"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات من ذات العيار، و200 قرص مخدر، كما تم ضبط "ع ح أ"، 48 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه فى 5 قضايا، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و175 جرام هيروين، كما تم ضبط ""أ خ ج"، 33 سنة، عاطل، "م خ ج"، 36 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز قليوب بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، و30 جرام هيروين، و20 جرام بانجو.



كما تم ضبط "أ إ ن"، 22 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة سبق اتهامه فى 4 قضايا وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و50 جرام فودو وأيضا ضبط "أ إ ي" 22 سنة، عاطل، مقسم دائرة مركز القناطر الخيرية وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وجرى تحرير المحاضر اللازمة وجرى عرضهم على النيابات المختصة فاتخذت قرارها السابق.