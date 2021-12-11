عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني اثناء نشر الغسيل فى بنها

جثة
جثة

صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن سقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة ببنها بعد توقيع الكشف الطبى لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ح ع م" ٣٠ سنة ربة منزل جثة هامدة.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثانى فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها وتم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


من ناحية اخرى أمرت نيابة القليوبية بحبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة  واسلحة نارية ، ، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة بنطاق أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية لضبط الخارجين عن القانون من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.


وتبين ضبط "ص ع ص"، 39 سنة، عاطل، و"خ ع ص"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات من ذات العيار، و200 قرص مخدر، كما تم ضبط "ع ح أ"، 48 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه فى 5 قضايا، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و175 جرام هيروين، كما تم ضبط ""أ خ ج"، 33 سنة، عاطل، "م خ ج"، 36 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز قليوب بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، و30 جرام هيروين، و20 جرام بانجو.


كما تم ضبط "أ إ ن"، 22 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة سبق اتهامه فى 4 قضايا وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و50 جرام فودو وأيضا ضبط "أ إ ي" 22 سنة، عاطل، مقسم دائرة مركز القناطر الخيرية وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وجرى تحرير المحاضر اللازمة وجرى عرضهم على النيابات المختصة فاتخذت قرارها السابق.

بنها مدير أمن القليوبية مواد مخدرة الكشف الطبي رجال المباحث جثة هامدة المباحث الجنائية الصفة التشريحية مدير المباحث الجنائية

موضوعات متعلقة

حبس 7 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

داخل حقيبة السوق.. العثور على طفل حديث الولادة بجوار موقف سيارات في القليوبية

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

ترشيحاتنا

حليقة الشعر| 10 صور من حفل شيرين عبد الوهاب في أبو ظبي

خلال جولته.. القصير: زيادة عدد الآلات والمعدات بمختلف القدرات بتوشكى

4 آلاف مشارك من 71 دولة..وزير الشباب يطلق إشارة بدء نصف ماراثون الأهرامات

الرى: إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتنفيذ فى يناير

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سامسونج تطور ساعة ذكية بشاشة قابلة للتمدد ومزودة بكاميرا| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

فيديو

البرلمان ينتفض ضد قرار وزير التعليم بسبب إلغاء نظام التشعيب .. فيديو

أقساط سيارة.. يوتيوبر تدعي اختطافها هربا من الديون .. فيديو

فيديو جراف.. دواء جديد ينهي معاناة مرضى السكري والكلى

دوللي شاهين: بنتي فنانة بس أنا نفسي تطلع دكتورة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ