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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين المغرب والجزائر في كأس العرب .. الليلة

المغرب والجزائر
المغرب والجزائر

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الجزائر، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العرب 2021.

 

ويسعى منتخب المغرب بقيادة مديره الفني حسين عموته لمواصلة مشواره في بطولة كأس العرب بالفوز على الجزائر في مباراة اليوم، وضرب موعدا مع قطر في الدور نصف النهائي.

 

وحقق منتخب المغرب العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز على فلسطين برباعية نظيفة، وعلى الأردن بنفس النتيجة، بينما تغلب على السعودية بهدف نظيف.

 

على الجانب الآخر يطمح منتخب الجزائر في تخطي عقبة المغرب، ومعادلة إنجاز منتخب إيطاليا القياسي بالوصول إلى 37 مباراة  متتالية بدون هزيمة.

 

وافتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العرب 2121، بالفوز على السودان برباعية نظيفة، ثم تلغب على لبنان بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما تعادل مع مصر 1-1، في الجولة الثالثة.

 

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب، منتخب مصر مع الأردن، في الدور ربع النهائي

 

الجزائر منتخب مصر الأردن المغرب السودان

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