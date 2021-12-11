نشرة المرأة والصحة | سعر فستان شيرين عبد الوهاب بحفل الإمارات.. وقطرة عين لعلاج قصر النظر

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

توصلت دراسة جديدة قادتها الحكومة الأمريكية إلى أن لقاحًا تجريبيًا لفيروس الإيدز يستخدم نفس تقنية منصة mRNA مثل لقاحي Pfizer و Moderna COVID-19 يظهر واعدًا في الحيوانات.



قال الدكتور أنتوني فوسي: "على الرغم من ما يقرب من أربعة عقود من الجهود التي بذلها مجتمع الأبحاث العالمي ، فإن إيجاد لقاح فعال للوقاية من فيروس الإيدز يظل هدفًا بعيد المنال"، إلى جانب كونه المستشار الرئيسي للأمة بشأن الأمراض المعدية ، فإنه يدير أيضًا المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، حيث تم إجراء البحث الجديد.

ناك الكثير من النساء اللائي قاموا بقص الشعر بعد الانفصال عن أزواجهن، وكانت أقربهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن قبلها الفنانة أصالة نصري والتي فاجأت متابعيها بأنها تخلت عن شعرها الطويل ، وقامت بقصة جرسون.

لهذا السبب تلجأ الفنانات للتخلي عن شعرها بعد الإنفصال

وبالنسبة للفنانات العالميات، فقد اعتمدت الفنانة كاتي بيري على قص شعرها بعدما انفصلت عن أورلاندو بلوم، وقامت أيضا عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد بالتخلي عن شعرها وقصه بعدما انفصلت عن حبيها أبيل تسفاي، وفقا لما نشر في موقع harpersbazaar .

الثآليل هي نتوءات صغيرة على الجلد وتنتج عن فيروس الورم الحليمي البشري ( HPV ). على الرغم من أنها ليست ضارة ، فهي معدية وتنتشر بسهولة. يمكن أن تحدث الثآليل في كل من البالغين والأطفال. عند الأطفال ، من المرجح أن تظهر الثآليل على أيديهم وأقدامهم وأصابعهم ، ولكنها قد تنتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم .



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة من حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح "مهرجان أم الإمارات" في أبوظبي.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها، ولكن على الرغم من ذلك لفتت الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة.

تألقت شيرين عبد الوهاب في حفل الإمارت بفستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل باللون الذهبي.

يمكن لقطرة العين المعتمدة حديثًا أن تلعب دورًا مساويًا لنظارات القراءة للأشخاص الذين يعانون من شيخوخة العين.

Vuity هي قطرة العين التي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أكتوبر ووصل إلى السوق يوم الخميس ، هو الدواء الأول والوحيد الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج قصر النظر الشيخوخي ، وهو حالة تصاعدية في العين تجعل من الصعب قراءة الأحرف الصغيرة.